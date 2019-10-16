Пропавшую после продажи автомобиля жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую 11 октября девушку, которая уехала продавать свой автомобиль, сообщает РЕН ТВ.
Тело 27-летней Ксении Каторгиной нашли в канализационном коллекторе в Екатеринбурге, а автомобиль обнаружили у перекупщиков в Челябинске. В сделке участвовали цыгане, у которых при себе были паспорт пропавшей и документы на транспортное средство.
Эксперты обыскали иномарку и обнаружили, что весь салон был в крови, которую пытались замыть. По подозрению в убийстве задержаны три человека – женщина и двое мужчин.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемые проверяются на возможную причастность к другим преступлениям.
Ксения перестала выходить на связь после того, как поехала показывать свою Audi Q5 покупателю. По некоторым данным, ей позвонила женщина, которая, сославшись на беременность и плохое самочувствие, попросила подъехать, чтобы посмотреть машину.
В полицию обратилась мать девушки. Поисками занимались полицейские и волонтеры поискового отряда "Прорыв". Добровольцы прочесывали леса, дворы, гаражные кооперативы.
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