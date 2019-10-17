Первый снег в Алтайском крае выпадет 17 октября

Пасмурная погода прогнозируется в Алтайском крае в четверг, 17 октября, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +7°C до +12°C с похолоданием к вечеру, ночью – от 0°C до -5°C.
На большей части территории пройдет дождь, а жители северных районов могут увидеть первый снег. Сохранится штормовой ветер, в временами его порывы будут достигать до 23 м/с.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +8°C до +10°C (с похолоданием в течение дня), в темное – от 0°C до -2°C. В первой половине дня пройдет небольшой дождь. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 14 м/с.
Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз погоды. По их расчетам, октябрь будет холоднее, чем обычно, а вот ноябрь – на уровне нормы.
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