Тело ученицы обнаружили в новосибирской школе

Утром 17 октября в одной из школ Новосибирска обнаружили тело старшеклассницы, сообщает ТАСС.
По сообщению нескольких источников, смерть наступила от удушья. Перед гибелью школьница оставила своему учителю записку, содержание которой неизвестно.
Сообщается, что девушка училась в 10 классе. Возможными причинами называются неудачная сдача экзаменов и несчастная любовь.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
"По факту обнаружения тела несовершеннолетней в одной из школ Советского района города Новосибирска возбуждено уголовное дело", – прокомментировал ситуацию представитель СК.
Устанавливаются обстоятельства происшествия, изучаются условия жизни несовершеннолетней, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина смерти.
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