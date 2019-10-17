Барнаульцы обсуждают "пизанский забор" и палку, которая не дает ему упасть

Постоянно падающий забор в Барнауле / Фото: vk.com/barneos22
В интернет-сообществе "Барнаул 22" обсуждают фотографии падающего забора, который находится рядом с домом по улице Льва Толстого, 14.
"Сколько стоит, дела нет никому. На взрослого упадет — переломает, а если на ребенка?" — спрашивают у подписчиков паблика, предлагая подумать над вариантами исхода вероятного, но нежелательного события.
"Если на ребенка, то, видимо, тоже переломает", — приходит к логическому заключению Константин.
"Меня всегда поражает почему нет такого возле администраций?" — интересуется Елена, игнорируя главный вопрос "что гипотетически может произойти с ребенком"
"Да вы что, ребят? Еще столько же лет простоит. Это же капитальный ремонт был проведен", — пишет Станислав, который даже шутит так, что воспринимается это серьезно.
"Ну видно же, что уже отремонтировали. Два дня назад там и подпорки не было. Все под контролем", — развеял все сомнения Роман. Видимо, Станислав все-таки не шутил.
"Полагаю, это "подстраховались" сами жильцы. Администрации до этого дела нет", — проецирует Мария ситуацию на известную фразу "спасение утопающих — дело рук самих утопающих".
"Все нормально! Не понимаете вы ничего в искусстве", — пишет пользователь с ником Сирил. Судя по всему, это инсталляция "Кирпичи и швеллер".
"Просто собственники жилья вместе с управляющей компанией положили на этот забор", — раскрывает всем глаза Максим.
В целом, как полагают барнаульцы, "палка" хоть и дает +100% к надежности к конструкции, но для абсолютной уверенности необходимо все же использовать еще и синюю изоленту.
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