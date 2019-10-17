Пьяный водитель на "Жигулях" выехал на встречку и ударил "Лексус" в Барнауле

Пьяный мужчина на отечественном автомобиле выехал на встречную полосу движения на улице Челюскинцев, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
На опубликованной видеозаписи видно, что виновник аварии еле стоит на ногах.
"В 100 раз промили превысили норму, он в трубочку подул", — написала девушка, которая была на месте происшествия.
У иномарки сильно поврежден бампер. Ремонт "Лексуса" встанет пьяному водителю в круглую сумму.
Комментарии
Судя по фото на встречке лексус какого то чиновника. Дедулю приняли ни за что, полз тихо мирно домой.
И где там лес, на Челюскинцев?