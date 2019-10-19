Семь человек найдены живыми после прорыва дамбы в Красноярском крае

Семь человек, считавшихся пропавшими без вести после прорыва дамбы в Красноярском крае, найдены живыми, сообщил представитель МЧС агентству ТАСС.
Пропавшими без вести до сих пор считаются шесть человек.
"На данный момент, по подтвержденным данным, погибли 15 человек и шестеро остаются пропавшими без вести. Поиски ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением техники безопасности. Организована работа по взаимодействию всех оперативных служб в зоне ЧС", – сказали в МЧС.
К работам привлечены около 300 человек, водолазная служба и шесть маломерных судов.
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