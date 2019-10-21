Бийчан впечатлила позитивная девушка-водитель на летней резине

Фотографии девушки, которая улыбается и машет водителям после устроенного ею ДТП в алтайском наукограде, позабавило местных жителей.
Кадры происшествия с подписью "неунывающая автоледи на летней резине" опубликовали в сообществе "Инцидент Бийск" в социальной сети "ВКонтакте".
На них видно, что иномарка вылетела на трамвайные пути, получив значительные повреждения и заблокировав движение трамваев.
Но мелкая неприятность не стала причиной для грусти бийчанки. Многие комментаторы похвалили ее за позитивный настрой.
"Позитивненькая девушка! Молодец. В нашей жизни так и надо", – написала одна из подписчиц.
Комментарии
Да она пьяная просто.
А если бы она снесла при этом пешехода, допустим, вылетев на тротуар - тут бы опять пешеходы были самидуракивиноваты. А чо, отскочить же можно.
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ !!!
Она видимо думает что колесики за 100 р на шиномонтажке прикрутят и она дальше поедет.
Ничо, на сто она уже не будет такой улыбчивой.
А пассажиры трамваев тоже позитивные были? Судя по положению переднего колеса - подвеску ремонтировать придется!
Трамвайщики,когда счет выставять,позитива поубавится.
Забавно очень обхохочешься прямо какие автомобилисты «профи».... Хоть не снесла кучу пешеходов и то спасибо
Отобрать права у ездуньи и вернуть обратно к плите, клоунессу.
21.10.2019 11:43
- гость -
Этой походу грозит не замена колеса, а лишение прав.
Вот почему водители некоторые не поймут, что не надо до последнего дотягивать с заменой резины, что день - два погоды не сделают, а проблем доставят уйму. Ремонт машины обходится намного дороже, чем комплект резины раз в четыре - пять лет.
вот дура то......ну если каша на дороге куда соваться то...... подожди немного раскатают дорогу и на аварийке до сто меня резину, нет же в понедельник в по капец какой дороге
она не позитивная, она долбанутая на всю голову....
Посмотрел бы на ее позитив, когда разозлившиеся пассажиры трамваев отпозитивили бы эту позитивную...
Зимняя резина мозгов не прибавляет, многие вообще не меняют колеса.
От разгунделись. Могло быть по разному, а машина - железо. Вешаться ей теперь что ли и депрессию утопать? На пьяную вроде не похожа.
Унылые зануды утырки.Такие и за 500рублей потеряных неделю гундеть будут.А деваха норм,жизнерадостная.
Малолетка дура дурой.
автоледи)
У нее много машин, одной больше одной меньше