Девушка сошла с автобуса в Бийске и пропала

35-летняя Раиса Ветрова безвестно пропала в Бийске 18 октября, когда сошла с автобуса, сообщают в группе "Лиза Алерт" в социальной сети "ВКонтакте".
Рост гражданки 159 см. У нее крашеные русые волосы до плеч и зеленые глаза. На момент исчезновения была одета в черную шапку, белую куртку с темными рукавами, черные штаны и черные кроссовки с зеленой полоской.
Волонтеры призывают всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении девушки либо обстоятельствах ее исчезновения, позвонить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.
Комментарии
сходят с ума, а из автобуса - вышла...