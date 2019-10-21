Дом продают в заброшенном алтайском селе за 30 тысяч. Из соседей только змеи

Лучшая покупка для тех, кто хочет стать отшельником / Фото: avito.ru
В Заринском районе Алтайского края за 30 тыс. рублей продается дом в селе Афонино, который идеально подойдет для жизни в одиночестве. Объявление появилось на сайте "Авито".
Село находится в 46 километрах от Заринска. Можно доехать на автобусе, но такая возможность есть лишь два раза в неделю. До ближайшей ж/д станции – Смазнево – 10 км. Если покупатель с детьми, то на занятия в школу их будет возить автобус в соседнюю деревню – 13 км.
Для взрослых найдется работа в соседних селах, до которых 6-15 километров. При этом за домом должен кто-то присматривать: ближайший пункт полиции в Заринске и, как отмечает продавец, особо на помощь там можно не рассчитывать, если из дома что-то украдут.
Сельсовет тоже в соседнем населенном пункте – 15 км. За медицинским обслуживанием придется ехать в Сорокино – 40 км. Магазина, естественно, в видимой близости нет.
"Это единственный дом в селе, который продается, остальные просто брошены хозяевами. Кто выбирает дом только для летнего проживания, учтите – оставленные без присмотра дома грабят. Выставят окна, вынесут полы, печь разберут на кирпич, и естественно, вырежут весь металл. Пример: последнее фото", – пишет автор объявления.
А грабить, судя по всему, есть что. Из ценного: крыша – шифер, дом обшит тесом (требуется утепление), стены и потолок побелены, пол – деревянный покрашенный, отопление печное – водяное (требуется промывка системы), печь большая русская (топить нельзя).
Из приусадебных построек: баня без печи, сарайки для скота и туалет на улице. Огород в этом году не пахали, так что зарос.
В окрестности много змей, которые обычно зимуют в подполе. "Если вы хотите жить в своем доме в глухом месте, то это оно самое", – пишет продавец.
Документы на дом есть, но нужно узаконить самострой. Для этого придется заказать новый технический план и кадастровый паспорт.
Комментарии
С юмором написано. Черным.