В Бийске отремонтировали памятник исторического наследия

Жилой памятник исторического наследия в Бийске по адресу ул. Казанцевых, 58, вновь вошел в историю, сообщает Бийское телевидение.
Он стал первым зданием с таким статусом в наукограде, которое отремонтировали в рамках краевой программы "Капитальный ремонт жилого фонда".
Жильцов мучила дождевая вода, которая стекала по старым печным трубам до первого этажа. После ремонта проблема решилась: от влаги людей и строение защищают металлические зонты.
С учетом особенностей здания, обшивать металлом его было нелегко. Кровельные работы провели в соответствии с планами.
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