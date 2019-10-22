Мужчина через потолок провалился в квартиру в Рубцовске

Сотрудник коммунальной службы через прогнивший потолок провалился в квартиру в Рубцовске.
В одном из домов города в 2014 году провели капитальный ремонт, но сделали его с массой нарушений. Из-за скопившейся на чердаке влаги сгнили несущие балки. В нескольких квартирах обвисли потолки, а в некоторых они обвалились.
Сотрудник коммунальной службы попытался исправить ситуацию, но провалился через потолок и оказался в квартире на втором этаже.
После случившегося рабочие начали частичный ремонт крыши, но жильцы дома отказались от него и потребовали полностью заменить кровлю. Из-за разногласий между управляющей компанией и региональным оператором ремонт крыши временно приостановлен, сообщает ГТРК "Алтай".
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