Фермеры в Ростовской области не поделили пастбища и устроили перестрелку

Между двумя семьями в Орловской области возник конфликт из-за дележки пастбищ для скота, сообщает РЕН ТВ.
СМИ уточняют, что инцидент произошел около хутора Камышёвка. Одна семья пыталась скупить все территории, а вторая – помешать ей.
Решали проблему по старинке – на "стрелке". Договориться не получилось, и участники конфликта взялись за оружие.
В результате перестрелки пять человек погибли. Двое находятся в реанимации. Остальные скрылись с места преступления.
Сообщается, что полиция объявила в розыск два автомобиля. Для проведения поисков и задержания преступников в район стягивают полицейских со всей области.
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