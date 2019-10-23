Ученые выяснили, каким был последний день эпохи динозавров

Специалисты из США добыли образцы из центра кратера Чиксулуб, что помогло воссоздать последний день эпохи динозавров, сообщает портал о науке naukatv.ru.
Примерно 66 миллионов лет назад гигантский астероид длиной до 81 километра врезался в побережье современной Мексики, что вызвало волну вымирания, в результате которой исчезло 75% жизни на Земле.
Геологи Техасского университета пробурили породы под кратером Чиксулуб и извлекли ценные образцы керна на глубине от 500 до 1300 метров ниже морского дна. Благодаря кропотливой работе исследователям удалось восстановить события того рокового дня.
Расплавленная порода, древесный уголь и отсутствие серы являются одними из характерных признаков удара. Астероид вызвал цунами, которое поднялось на несколько сотен метров и смыло камни и грязь обратно в кратер.
За один день кратер засыпало обломками и породой на 130 метров, сохранив экологические данные об этой области в первые минуты и часы после удара. Сначала место удара было огненной пустыней, но затем вся планета замерзла, что привело к концу мелово-палеогенового периода, знаменующего конец мелового периода и гибель динозавров.
По словам исследователей, не все динозавры умерли в тот день, но очень многие. Расплавленный камень указывает на то, что астероид обрушился на планету с силой в 10 миллиардов атомных бомб и поджег леса на тысячи километров вокруг.
Каменные породы испарились в результате удара, выбросив огромное количество сульфатных аэрозолей в атмосферу, где они блокировали свет Солнца, резко снизив температуру Земли на многие годы.
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