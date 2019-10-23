Затонувшую 50-метровую ладью XV века нашли в Поволжье

Старинную ладью, затонувшую до эпохи Ивана Грозного, обнаружили в Волге неподалеку от села Винновка Самарской области, сообщает пресс-служба СамГТУ.
Судно 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Значительная его часть погребена под песком, на УЗИ-снимках удалось рассмотреть корму, шпангоуты, большую цепь и старинные канаты.
Исследования древесины показали, что ладью построили приблизительно в 1415 году. Даже с учетом погрешности в 85 лет с полной уверенностью можно говорить о том, что она затонула еще до эпохи Ивана Грозного.
О принадлежности находки судят с меньшей уверенностью. Она может быть произведена как в Азии, так и в Западной Европе, предполагают исследователи.
"Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинавского или западноевропейского происхождения. По имеющимся данным сложно судить, использовалось ли оно в торговых или в военных целях", – рассказала доктор исторических наук, заведующая кафедрой "Социология, политология и история Отечества" Самарского политехнического университета Екатерина Семенова.
Рассматривается и версия, что ладья российского происхождения, но русских судов столь крупного размера в то время еще не было, полагают ученые.
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