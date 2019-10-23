В бюджет Алтайского края заложат выплаты за гибель пчел

В бюджет Алтайского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов заложены дополнительные средства на выплаты за гибель пчел, рассказал зампредседателя АКЗС Сергей Серов.
"В настоящее время ущерб, понесенный алтайскими пчеловодами в результате мора пчел, рассчитан по методике исходя из стоимости на одну погибшую пчелосемью – 3 621 руб., на пострадавшую – 1810 руб. соответственно", – цитирует Серова пресс-служба краевого парламента.
По его словам, сам факт выплат уже предварительно согласован, но о суммах, которые для этой цели будут выделены, пока говорить рано.
Напомним, случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в Алтайском крае, Татарстане, Мордовии, Брянской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Рязанской и других областях. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработке полей.
Ущерб от этого оценили в триллион рублей, заявил президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Альфир Маннапов. По его словам, эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы.
Комментарии
Сказочная страна! Фермеры используют лютые китайские пестициды и травят пчёл, а эти сказочные вместо выделения денег для дополнительных камер в тюрьмах для фермеров преступников, выделяют деньги на компенсацию. Браво!
Хочу спросить. А почему мы со своих налогов должны платить за то, что фермеры не умеют работать?
На самом деле вопрос ОЧЕНЬ серьезный, ведь это не только пчел травят, а вообще все живое. Это какой урон природе и нашему с вами здоровью, а всего то нужно ограничить использование пестицидов. Конечно упадут показатели прибыли у монополий, но наше здоровье и здоровье нашей земли намного важнее.
Ведь сейчас нас с вами просто по-тихоньку травят, а наши депутаты говорят: травите, а мы с налогов немного возместим.
Андрей, по сути дела они себе могилу роют. От этих пестицидов погибают не только пчелы, а все опылители.
заткнись
23.10.2019 10:28
- гость -
Сказочная страна!
Ты или Агузарову сильно переслушал или у тебя в голове сказочная пустота.
На Западе проблем с уменьшением количества пчел и других насекомых нисколько не меньше. В Германии даже конские штрафы ввели за убийство осы.
23.10.2019 10:53
- гость -
А на Украине?
в украине все пучком
А за гибель тараканов в бюджет ничего не заложат?
Терпеть не могу мед, вместе с пчелами.
На Западе проблем с уменьшением количества пчел и других насекомых нисколько не меньше.
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Там не существует проблемы бесконтрольного применения пестицидов. Они точно так же как и мы столкнулись с гибелью насекомых. Результатом разбирательств стало запрещение использования Тирама и Диквата. А вот в стране с развитой коррупцией придумали схему как списать средства из бюджета
23.10.2019 11:17
- гость -
Там не существует проблемы бесконтрольного применения пестицидов.
Результатом разбирательств стало запрещение использования Тирама и Диквата.
Три предложения, и сами себе противоречите. Если не существует проблем, что же они тогда запрещали? И второй вопрос, как они без бюджетных средств собираются контролировать свои запреты?
А почему Амител не пишет, что в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай сменился руководитель? Вчера последний день прежний отработал. Общественность хочет знать, кто новый руководитель.