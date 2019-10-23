Дворцу культуры Рубцовска вернули историческое название

Власти Рубцовска приняли решение о переименовании городского Дворца культуры, сообщает пресс-служба мэрии.
Культурное учреждение открыли в 1968 году под названием "Дворец культуры Алтайского тракторного завода (АТЗ)".
И многие представители старших поколений до сих пор его так называют. Ностальгирующие по былой славе граждане неоднократно обращались с просьбой вернуть ДК историческое название.
Инициативу поддержали Совет ветеранов АТЗ и городские депутаты. Прислушавшись к призывам, власти города опубликовали постановление о переименовании. Теперь муниципальное бюджетное учреждение носит название "ДК "Тракторостроитель".
Комментарии