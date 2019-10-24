Новосибирским археологам требуется на работу кот. Поедет на раскопки

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН ищут кота, которому придется поехать в экспедицию, сообщается в паблике "Типичный Новосибирск".
Животное вместе с учеными отправится на раскопки под Новосибирском – в Мошковский район, где в районе села Сарапулка археологи обнаружили древнюю стоянку человека. На месте были найдены фрагменты керамической посуды, датированные приблизительно VII-VIII веком. Ученые планируют продолжить полевые работы.
Животному предлагается ловить мышей в частном доме, где будут жить археологи во время раскопок. Экспедиция займет около трех недель.
"Порода кота не имеет значения. Главное – чтобы он охранял наш провиант от мышей. Трудовой договор с ним заключать мы не будем, у него же лапки. Но обещаем кормить, беречь и вернуть хозяевам в полной сохранности", – рассказал "Новосибирским новостям" начальник отряда экспедиции Александр Дудко.
Принять участие в археологических раскопках на стоянке "Сарапулка" могут также и все желающие. Сроки экспедиции: вторая половина октября – начало ноября. Работникам обещают зарплату около 1,5 тыс. рублей за рабочий день, но сумма зависит от трудового вклада.
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