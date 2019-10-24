Instagram запретит использование фильтров с эффектом пластической хирургии

Instagram запретит использование фильтров, имитирующих эффект пластической хирургии, сообщает ТАСС.
Ранее в социальной сети появились маски, которые позволяют улучшить внешний вид человека. Речь идет о таких фильтрах как Plastica и FixMe, с помощью которых пользователь может изменить свою внешность до неузнаваемости. Применение этих фильтров приносит такой же результат, как деятельность пластических хирургов.
Представители социальной сети пообещали удалить все подобные маски и отказаться от использования похожих инструментов.
"Мы проводим пересмотр нашей политики – мы хотим, чтобы наши фильтры вызывали у людей только положительные эмоции", – подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Instagram.
Подобная мера, по мнению представителей компании, позволит снизить негативное влияние на психику пользователей.
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