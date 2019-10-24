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Instagram запретит использование фильтров с эффектом пластической хирургии

, ИА "Амител"
Эту меру приняли для снижения негативного воздействия на психику пользователей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Instagram запретит использование фильтров, имитирующих эффект пластической хирургии, сообщает ТАСС.

Ранее в социальной сети появились маски, которые позволяют улучшить внешний вид человека. Речь идет о таких фильтрах как Plastica и FixMe, с помощью которых пользователь может изменить свою внешность до неузнаваемости. Применение этих фильтров приносит такой же результат, как деятельность пластических хирургов. 

Представители социальной сети пообещали удалить все подобные маски и отказаться от использования похожих инструментов. 

"Мы проводим пересмотр нашей политики – мы хотим, чтобы наши фильтры вызывали у людей только положительные эмоции", – подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Instagram.

Подобная мера, по мнению представителей компании, позволит снизить негативное влияние на психику пользователей. 

  
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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