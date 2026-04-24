Основной площадкой в столице края традиционно станет "Шишковка"

24 апреля 2026, 12:48, ИА Амител

"Библионочь" / Фото: Алина Богомолова / amic.ru

24 апреля в алтайских библиотеках пройдет "Библионочь" — к акции присоединятся 676 библиотек региона. В этом году мероприятия посвятят Году единства народов России, 300-летию горного дела на Алтае и 150-летию Союза театральных деятелей РФ. По всему краю запланированы лекции, мастер-классы, выставки и интерактивные площадки. Одной из главных площадок традиционно станет Алтайская краевая библиотека имени Шишкова в Барнауле. Здесь пройдут лекции, мастер-классы, выставки и викторины. Собрали самое интересное из программы.

18:00 — Лекция "Демидовы в русской культуре" (информационно-библиографический отдел). Читает старший научный сотрудник Государственного художественного музея Алтайского края Людмила Лихацкая. Гости узнают много интересного об истории рода Демидовых, которая начинается в бурном деятельном времени, ознаменованным преобразованиями Петра I.

18:15 — Лекция "Начало горно-металлургического производства на Алтае" (отдел краеведения). Кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ Аркадий Контев расскажет о начале освоения богатых алтайских недр, о роли Акинфия Демидова в истории цветной металлурги Алтая и первых заводах на Алтае.

18:15 — Лекция "Тайны пространства и времени в романе "Мастер и Маргарита" (отдел абонемента). Неакадемический комментарий к роману Натальи Завгородней, литературоведа, кандидата филологических наук, доцента кафедры литературы АлтГПУ.

18:45 — Лекция "Вы поедете на бал?" (выставочный зал) о бальном этикете Анны Земцовой, участницы студии старинного танца "Северная сторона". Узнаем, что предписывали правила поведения на балах юным барышням и молодым людям, научимся правильно держать веер и лорнет, выясним, почему перчатки были обязательным аксессуаром бального костюма и поймем, как менялся этикет вместе с модой.

19:00 — Экскурсия "БиблиоТайник" (информационно-библиографический отдел) в безграничный мир информации с элементами поиска.

19:10 — Лекция "Классика как мем" (отдел гуманитарной литературы). Вместе с Натальей Гречневой, кандидатом искусствоведения, доцентом кафедры искусств института гуманитарных наук АлтГУ гости разберутся в сути феномена. Почему арт-мемы стали так популярны сегодня и не является ли это издевательством над произведениями искусства? Вас ждет разговор о творчестве мастеров разных эпох, от Леонардо да Винчи до Эдварда Мунка. Вы узнаете, как трансформируются классические образы в современной интернет-культуре.

19:15 — Мастер-класс "Вишневый сад" (выставочный зал) от свечевара Ольги Федотовой по созданию аромата (по мотивам пьесы А. Чехова). Какие ароматические ассоциации возникают, когда вы читаете пьесу "Вишневый сад"? Запах старого сада? Ароматы воспоминаний детства? Как могут пахнуть несбывшиеся надежды? На мастер-классе вместе с Ольгой Федотовой вы создадите уникальный аромат, который погрузит вас в атмосферу чудесного чеховского мира.

19:30–21:30 — "Пой со мной": музыкальный проект Аси Масловой (конференц-зал).

20:30 — Лекция "Праздник театра: Сулержицкий — Вахтангов — Чехов" (выставочный зал). Сергей Лебедев — режиссер, доцент кафедры "Театральной режиссуры и актерского мастерства" АГИК, режиссер и актер Литературного театра "Шишковки" прочитает лекцию о великих упрямцах театра, о великом энтузиасте "Сулере", мечтавшем о театре-доме, о безвременно угасшем проекте МХАТа второго, метафизике Михаила Чехова и фантастическом реализме Вахтангова.