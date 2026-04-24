Барнаулец выплатил компенсацию вреда только после ареста "престижной иномарки" без бампера

Перспектива лишиться автомобиля оказалась для должника серьезным стимулом

24 апреля 2026, 12:31, ИА Амител

В Барнауле 40-летний житель выплатил пострадавшему компенсацию морального вреда в размере 472 тыс. рублей после ареста автомобиля, сообщает алтайская ФССП.

«Мужчина был признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и был обязан выплатить пострадавшему компенсацию. Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, не торопился исполнять требования закона в добровольном порядке», — рассказали в ведомстве.

Судебный пристав выяснил, что "должник владеет престижным транспортным средством — автомобилем Lexus ES 300". Составил акт описи и ареста автомобиля.

«Перспектива лишиться автомобиля бизнес-класса оказалась для должника серьезным стимулом. Чтобы снять арест со своего имущества, мужчина полностью погасил образовавшуюся задолженность», — отметили в ФССП.

Ранее жительница Барнаула заплатила долги по ЖКХ на следующий день после ареста автомобиля. Пристав в ходе рейда в одном из дворов обнаружил машину Toyota Harrier, принадлежащую должнице.