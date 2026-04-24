Артемий Лебедев посоветовал своему зрителю не переживать из-за третьей мировой войны

Блогер напомнил, что на протяжении всей истории человечество периодически ведет боевые действия

24 апреля 2026, 12:17, ИА Амител

Артемий Лебедев / Фото: t.me/temalebedev

В выпуске шоу "Ответошная", который доступен во "ВКонтакте", блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил зрителю, обеспокоенному возможным началом третьей мировой войны. Обращаясь к подписчику, Лебедев задал риторические вопросы:

«Какая разница, если кто‑то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь? Что в ней изменится?»

Дизайнер добавил, что на протяжении всей истории человечество периодически ведет боевые действия, но это никогда не приводило к прекращению жизни на Земле.

В качестве примера он напомнил, что даже в периоды Первой и Второй мировых войн люди продолжали заниматься повседневными делами — вели быт и создавали семьи. Ранее Лебедев назвал национальной болезнью России стремление создавать аналоги западных проектов.