Артемий Лебедев посоветовал своему зрителю не переживать из-за третьей мировой войны
Блогер напомнил, что на протяжении всей истории человечество периодически ведет боевые действия
24 апреля 2026, 12:17, ИА Амител
В выпуске шоу "Ответошная", который доступен во "ВКонтакте", блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил зрителю, обеспокоенному возможным началом третьей мировой войны. Обращаясь к подписчику, Лебедев задал риторические вопросы:
«Какая разница, если кто‑то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь? Что в ней изменится?»
Дизайнер добавил, что на протяжении всей истории человечество периодически ведет боевые действия, но это никогда не приводило к прекращению жизни на Земле.
В качестве примера он напомнил, что даже в периоды Первой и Второй мировых войн люди продолжали заниматься повседневными делами — вели быт и создавали семьи. Ранее Лебедев назвал национальной болезнью России стремление создавать аналоги западных проектов.
12:27:51 24-04-2026
Лебедев раньше был вменяемым, а потом стал синим. И это в том числе метафора. Недавно сидел и хвалился, что по две бутылки вина выпивает каждый день.
13:17:04 24-04-2026
Гость (12:27:51 24-04-2026) Лебедев раньше был вменяемым, а потом стал синим. И это в то... Ты тоже можешь сидеть и хвалиться. Никто тебе не запретит. Что касается цвета - лучше синий дурачёк, чем бесцветный стукачёк.
13:31:33 24-04-2026
Гость (13:17:04 24-04-2026) Ты тоже можешь сидеть и хвалиться. Никто тебе не запретит. Ч... Хвалится тем, что алкоголик с поврежденной психикой? Такое себе...
14:07:21 24-04-2026
Гость (13:31:33 24-04-2026) Хвалится тем, что алкоголик с поврежденной психикой? Такое с... В нынешней ситуации лучше выглядеть придурком и алкоголиком, с таких спрос меньше, мало ли что по пьяни несёт. Так что Лебедев тонко чует момент. Он и так по краю ходит, но в случае чего скажет "был бухой, прошу простить, я вот раньше говорил что я алкаш". И вместо срока - штраф 500р.
13:18:58 24-04-2026
Гость (12:27:51 24-04-2026) Лебедев раньше был вменяемым, а потом стал синим. И это в то.. Недавно сидел и хвалился, что по две бутылки вина выпивает каждый день..
У Лебедева 10 детей. От разных жен. Тяжело ему.
14:54:35 24-04-2026
Гость (13:18:58 24-04-2026) У Лебедева 10 детей. От разных жен. Тяжело ему.... ошибочка, у него уже 11 детей на сегодня
13:27:48 24-04-2026
Да что Лебедев! У меня телевизора давно нет. Живу спокойно. Три дня назад прихожу в гости, хозяева смотрели новостную политическую программу. Там эксперты рассказывали о войне со странами ЕС как о решенном деле! Обалдеть! Я с непривычки в шоке!
13:52:40 24-04-2026
Не скажу, что Лебедев мне сильно симпатичен, взгляды на дизайн не совпадают. Но он рассказывал, что считает себя обязанным купить каждому своему ребенку квартиру на совершеннолетие. Двое выросших на тот момент были уже обеспечены отдельным жильем. Как отец, вызывает уважение.
13:56:56 24-04-2026
он все правильно говорит - живите свою жизнь и не ведитесь на разных белок-истеричек в сети. разгоняют и шатают, разве не понятно?
14:39:42 24-04-2026
Гость (13:56:56 24-04-2026) он все правильно говорит - живите свою жизнь и не ведитесь ...
Но.... это определение ведь и к нему самому относится
14:05:39 24-04-2026
Так 3 мировая уже лет 10 как идет. Проснулся тоже мне
14:28:16 24-04-2026
А мне очень стыдно,я не знаю,что это за персонаж.
14:38:06 24-04-2026
Гость (14:28:16 24-04-2026) А мне очень стыдно,я не знаю,что это за персонаж.... не стыдитесь, нас уже двое.
14:53:29 24-04-2026
Гость (14:28:16 24-04-2026) А мне очень стыдно,я не знаю,что это за персонаж.... Сын писательницы Татьяны Толстой, что из «Школы злословия. Правнук Алексея Николаевича Толстого, автора «Золотого ключика».
15:10:13 24-04-2026
Гость (14:53:29 24-04-2026) Сын писательницы Татьяны Толстой, что из «Школы злословия. ... Буратино - старый итальянский персонаж, из автохронов тамошних.
15:38:55 24-04-2026
Мусик (15:10:13 24-04-2026) Буратино - старый итальянский персонаж, из автохронов тамошн... Итальянский персонаж - Пиноккио
23:53:03 24-04-2026
Окно Овертона. Нас приучают к мысли, что тотальная война неизбежна((( Западные народы греет ЕС, наши не отстают(((