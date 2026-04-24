Россияне лидируют среди иностранных туристов в Шарм‑эш‑Шейхе

24 апреля 2026, 12:02, ИА Амител

Отдых в Турции / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Среди иностранных туристов в египетском Шарм‑эш‑Шейхе лидируют россияне и итальянцы — они разделили первое место в рейтинге посещаемости. Об этом РИА Новости рассказал секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в провинции Южный Синай Хани Сулейман.

«Туристы из России и Италии возглавляют список иностранцев, посещающих наиболее часто. Есть также туристы из других стран, в том числе британцы и украинцы», — отметил Сулейман.

Данные о значительном присутствии российских туристов на египетских курортах подтверждаются и другими источниками. Так, в конце февраля глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш‑Шейх сообщил РИА Новости, что россияне составляют 60–70% от общего числа туристов на курортах Красного моря в Египте и вносят существенный вклад в доходы египетской казны.

Статистика также демонстрирует высокие показатели по числу российских путешественников за последние годы. По данным посольства РФ, в 2025 году Египет посетили свыше 1,6 миллиона туристов из России.

При этом министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил, что в минувшем году страну посетили около двух миллионов россиян — именно они заняли первую строчку среди иностранных туристов.