Россияне лидируют среди иностранных туристов в Шарм‑эш‑Шейхе
В минувшем году страну посетили около двух миллионов россиян
24 апреля 2026, 12:02, ИА Амител
Среди иностранных туристов в египетском Шарм‑эш‑Шейхе лидируют россияне и итальянцы — они разделили первое место в рейтинге посещаемости. Об этом РИА Новости рассказал секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в провинции Южный Синай Хани Сулейман.
«Туристы из России и Италии возглавляют список иностранцев, посещающих наиболее часто. Есть также туристы из других стран, в том числе британцы и украинцы», — отметил Сулейман.
Данные о значительном присутствии российских туристов на египетских курортах подтверждаются и другими источниками. Так, в конце февраля глава управления туризма и гостиничного бизнеса в провинции Южный Синай Ахмед аш‑Шейх сообщил РИА Новости, что россияне составляют 60–70% от общего числа туристов на курортах Красного моря в Египте и вносят существенный вклад в доходы египетской казны.
Статистика также демонстрирует высокие показатели по числу российских путешественников за последние годы. По данным посольства РФ, в 2025 году Египет посетили свыше 1,6 миллиона туристов из России.
При этом министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил, что в минувшем году страну посетили около двух миллионов россиян — именно они заняли первую строчку среди иностранных туристов.
12:27:52 24-04-2026
Конечно кому ещё надо смотреть на плывущие мимо авианосцы и другие военные корабли ВМС Израеля и США. Ну и дроны иногда пролетают. Короче когда это Шейх даром не кому не нужен. Пытаются туда Русских туристов заманить.
14:45:50 24-04-2026
Туристо облико морале (12:27:52 24-04-2026) Конечно кому ещё надо смотреть на плывущие мимо авианосцы и ... может сахар в топливные баки подсыпают или песок в подшипники.
кроче я не знаю чё и как там делается, у Петрова или Боширова сами позвоните спросите. а, не получится, у них билайн вне зоны доступа, на выезде наверное.