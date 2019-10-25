В краевом парламенте поднимается "буча" из-за компенсаций на школьное питание

В Алтайском краевом Заксобрании (АКЗС) вспыхнули острые дискуссии из-за компенсаций на оплату питания для некоторых категорий школьников. Регион выделяет на каждого ребенка 4,85 рубля в день – всего около 80 млн. Депутаты от оппозиции говорят, что этого стыдно мало. А власти парируют: регион и так помогает городам и районам, хотя это исключительно их полномочия. Более того, за такую помощь федерация может наказать край рублем.

"Ты что, так богато живешь?!"

Всего в Алтайском крае почти 270 тыс. школьников, из них примерно треть имеют право на получение компенсации за школьное питание как из малоимущих, из многодетных семей, а также как дети с ограниченными возможностями здоровья, рассказал 24 октября спикер АКЗС Александр Романенко на встрече с профсоюзами края.

Платить компенсации должны муниципалитеты – города и районы. Однако делает это только половина из них (33 из 69), сообщил Романенко, остальные ссылаются на нехватку средств. "Причем и у тех, кто выделяет, суммы разные – от 1 рубля до 20 рублей в Барнауле".

При этом спикер обращает внимание: в сентябре депутаты АКЗС приняли закон, по которому с 1 января 2020 года станут компенсировать затраты на питание детям тех многодетных семей, где доход составляет менее двух прожиточных минимумов.

На октябрьской сессии собираются рассмотреть поправки, тоже связанные с этим вопросом. "Край полностью возьмет на себя выплату компенсаций за питание для ребятишек с ограниченными возможностями здоровья. Их тоже довольно много. Общий объем помощи будет составлять более 100 млн рублей", – объяснил Романенко. Об этом же 24 октября говорил и министр финансов края Данил Ситников.

"Мы хотели бы транслировать: дорогие муниципалитеты, это все-таки ваши полномочия и полностью брать их на свой уровень не можем", – сказал Романенко. На публичных слушаниях он привел пример со своего округа: "Ко мне неоднократно обращались из Локтевского района, дескать, надо 400 тысяч рублей на всех. Я не пойму, Локтевский район что, не может найти такую сумму в бюджете? А они даже не считали, что так можно, у них даже голова об этом не болит".

При этом глава АКЗС призвал "понять Данила Геннадьевича": "Его, с одной стороны, прокуратура проверяет, а с другой – федеральный Минфин. Будет заниматься вашими полномочиями, ему скажут: "Ты что, так богато живешь, что не свои полномочия исполняешь?". За это, по словам Романенко, и "пальчиком могут погрозить".

"Спикер не в состоянии даже запомнить суммы?"

Однако аргументы Романенко не убедили представителей оппозиции. А Вероника Лапина из КПРФ и вовсе обвинила Романенко в том, что он невнимательно читает обращения к нему.

"Хоть полномочия по обеспечению школьников питанием и относятся к органам местного самоуправления, исполнять их средств нет", – приводит ее слова сайт крайкома КПРФ. По ее словам, сумма в 4,85 рубля выделяется с 2012 года, но тогда на нее можно было хотя бы чай с булочкой купить.

"Но годы идут, инфляция растет. А кормить школьников некоторые муниципалитеты так и вынуждены на эти 4,85, хотя минимальные затраты 20-25 рублей".

Более того, по ее словам, Романенко невнимательно прочел письмо из Локтевского района. Лапина говорит, что в обращении, которое направил депутат-коммунист Павел Митрофанов и другие, была указана сумма чуть больше 100 тыс. рублей – на 1011 школьников из многодетных и малообеспеченных семей. "Спикер не в состоянии даже запомнить суммы из обращений к нему?" – спрашивает коммунистка.

Она же обращает внимание, что объем помощи края за 2015-2017 годы сократился с 102 млн до 80 млн рублей, хотя число школьников за этот период выросло на 13 тысяч – с 247,5 тыс. до 260 тыс.

За младшеклассников будет платить государство

В первом чтении Госдума 24 октября приняла закон, регулирующий питание в школах. В нем будут предусмотрены единые нормы правильного питания для всех школ страны, а также закреплена обязанность властей полностью оплачивать горячее питание для учеников младших классов.

Это будет обязательство регионов, но помощь им будет оказывать федеральный бюджет, рассказывал amic.ru депутат Госдумы от Алтайского края Валерий Елыкомов.

"Цифру пока не буду озвучивать, но она емкая", – сказал Александр Романенко.