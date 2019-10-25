В Барнауле разыскивают водителя, сбившего девушку на пешеходном переходе

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает очевидцев ДТП, в результате которого пострадала юная девушка.
Инцидент произошел в пятницу, 25 октября, около 7:00 утра на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома № 96 по улице Попова, в районе перекрестка с улицей Антона Петрова, по направлению в сторону улицы Энтузиастов.
В результате ДТП пострадала девушка 2002 года рождения. Водитель на неустановленном автомобиле покинул место происшествия.
Полиция разыскивает автомобиль белого цвета, тип кузова хэтчбек.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просьба сообщить по телефонам 393-605, 393-554 либо обратиться по адресу: Барнаул, улица 10-я Западная, 5, кабинет № 106.
Ранее в Барнауле нашли водителя, который сбил девочку на зебре и скрылся. В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Очевидцы частично запомнили госномер автомобиля и указали предполагаемые варианты марки машины – этого было достаточно.
Комментарии
Да это не водитель - это сссык.....ло!