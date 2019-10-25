СК проверит батут, на котором прыгала девочка из Барнаула и повредила пять позвонков

Организована доследственная проверка по сообщению о травмировании ребенка в развлекательном центре Барнаула, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
"На региональном телевизионном канале вышел сюжет о том, что в одном из детских развлекательных центров Барнаула девочка получила травму пяти позвонков при прыжках на батуте", – рассказали в ведомстве.
Следователям предстоит установить обстоятельства, изложенные в телесюжете. Кроме того, будет проверено, насколько предоставляемые в детском центре услуги соответствуют правилам безопасности жизни и здоровья детей.
Комментарии
Родители должны думать, куда отпускают ребенка, и в каком возрасте, а не искать крайних теперь.
25.10.2019 16:52
- гость -
Родители должны думать, куда отпускают ребенка, и в каком возрасте, а не искать крайних теперь.
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Да можно подумать, что родители ребенка на заброшенный склад отпустили!
Родители отпустили ребенка в детский развлекательный центр, который должен проверяться на надёжность и безопасность конструкций и прочее. Так что здесь вина полностью на владельцах центра и на проверяющих органах.
Любят люди у нас рассуждать о том чего не видели и не знают. Специалисты во всех областях.