Теплые остановки с Wi-Fi, бегущей строкой и камерой появятся в Барнауле

Фото: barnaul.org
Администрация Барнаула получила предложение от бизнесменов по установке нескольких "умных" остановочных павильонов и решила реализовать эту идею, сообщает пресс-центр мэрии.
Для этого организуют аукцион. Его победитель смонтирует остановочные павильоны, оснащенные Wi-Fi, бегущей строкой и видеонаблюдением.
Кроме того, рассматривается опция теплого помещения, в котором барнаульцы могут согреться зимой и укрыться от жары летом, а также попить кофе или купить мороженое.
Предположительный внешний облик представил один из инициаторов обновления остановочных павильонов, однако итоговый результат может значительно отличаться от него.
"После конкурса предприниматели будут определять внешний вид и согласовывать его соответствие архитектурному облику территории с профильными службами по архитектуре", – уточнили в мэрии.
Комментарии
идея замечательная. Но сразу несколько моментов не ясных. Сколько человек будет вмещать в себя такая тёплая остановка? На сколько будет чисто в этом помещении, если туда зимой будет толпа народу заходить-выходить. Ещё и кофе там продавать в этой антисанитарии собрались.
Думаю на первых двух трёх остановках всё и заглохнет.
Не для нашего общества такие остановки, нашим гражданам нужно из стальных прутков, и труб делать остановки, чтобы могли рисовать, с#ать, плевать и т.п.
Представляю как зимой в эту остановку набъётся куча народу, или бомжара какой зайдёт, или куряка покурит и сразу погреться пойдёт вонючий.
Эта остановка будет хорошо работать там где на остановке не больше 5-10 ти человек собирается. А где-нибудь на площади октября или цуме, где толпа постоянно - не вариант.
Идея хорошая, но с нашей культурой поведения... В первую же неделю загадят, что можно - сломают, что нельзя - испишут и изрисуют...
Сразу заметно, что пишут бывшие жители СССР.
Телефоны-автоматы с оторванными трубками, раскуроченные автоматы газ-воды, поломанные остановки и скамейки - это всё оттуда.
Там где с душой сделано гадить не будут, люди уважайте друг друга, идея хорошая и будет работать, уверен.
Отличное место для ночлега бездомных. На ЖД вокзале у остановки троллейбуса стоял теплый павильон Сбербанка. Там очень хорошо ночевали на 4 кв.м. 2-3 человека.