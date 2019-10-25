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Теплые остановки с Wi-Fi, бегущей строкой и камерой появятся в Барнауле

, ИА "Амител"
Мэрия объявит аукцион на монтаж остановочных павильонов и нестационарных торговых объектов

Фото: barnaul.org

Администрация Барнаула получила предложение от бизнесменов по установке нескольких "умных" остановочных павильонов и решила реализовать эту идею, сообщает пресс-центр мэрии.

Для этого организуют аукцион. Его победитель смонтирует остановочные павильоны, оснащенные Wi-Fi, бегущей строкой и видеонаблюдением.

Кроме того, рассматривается опция теплого помещения, в котором барнаульцы могут согреться зимой и укрыться от жары летом, а также попить кофе или купить мороженое.

Предположительный внешний облик представил один из инициаторов обновления остановочных павильонов, однако итоговый результат может значительно отличаться от него.

"После конкурса предприниматели будут определять внешний вид и согласовывать его соответствие архитектурному облику территории с профильными службами по архитектуре", – уточнили в мэрии.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

25.10.2019 16:27
- гость -

идея замечательная. Но сразу несколько моментов не ясных. Сколько человек будет вмещать в себя такая тёплая остановка? На сколько будет чисто в этом помещении, если туда зимой будет толпа народу заходить-выходить. Ещё и кофе там продавать в этой антисанитарии собрались.
Думаю на первых двух трёх остановках всё и заглохнет.

25.10.2019 16:28
- гость -

Не для нашего общества такие остановки, нашим гражданам нужно из стальных прутков, и труб делать остановки, чтобы могли рисовать, с#ать, плевать и т.п.

25.10.2019 16:30
- гость -

Представляю как зимой в эту остановку набъётся куча народу, или бомжара какой зайдёт, или куряка покурит и сразу погреться пойдёт вонючий.

25.10.2019 16:33
- гость -

Эта остановка будет хорошо работать там где на остановке не больше 5-10 ти человек собирается. А где-нибудь на площади октября или цуме, где толпа постоянно - не вариант.

25.10.2019 16:35
- гость -


Идея хорошая, но с нашей культурой поведения... В первую же неделю загадят, что можно - сломают, что нельзя - испишут и изрисуют...

25.10.2019 16:37
- гость -

Сразу заметно, что пишут бывшие жители СССР.
Телефоны-автоматы с оторванными трубками, раскуроченные автоматы газ-воды, поломанные остановки и скамейки - это всё оттуда.

25.10.2019 16:37
Володя

Там где с душой сделано гадить не будут, люди уважайте друг друга, идея хорошая и будет работать, уверен.

25.10.2019 16:37
- гость -

Отличное место для ночлега бездомных. На ЖД вокзале у остановки троллейбуса стоял теплый павильон Сбербанка. Там очень хорошо ночевали на 4 кв.м. 2-3 человека.

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