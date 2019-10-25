Прохожие поймали педофила при попытке надругаться над ребенком

В Приморье мужчина заманил ребенка за гаражи и уже спустил штаны, когда его заметили случайно проходившие парни, сообщает "Комсомольская Правда".
Молодые люди отбросили извращенца лицом в землю и удерживали до прибытия правоохранительных органов.
Позднее выяснилось, что ранее его уже судили за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Пострадавшей от его действий не исполнилось даже 14 лет. С ней беседуют психологи.
А с задержанным работают следователи. Против него возбудили дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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