Смертельное ДТП в Рубцовске. Иномарка столкнулась с пассажирским автобусом

Фото: Инцидент Барнаул
26 октября около 9 часов утра в Рубцовске Toyota Chaser столкнулась с пассажирским автобусом, рассказали в МВД.
Водитель иномарки не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автобусом, в котором находилось пять пассажиров. Один из очевидцев рассказал, что мужчина за рулем легковушки не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.
В результате ДТП водитель автомобиля Toyota погиб. Женщине – пассажиру автобуса – оказана медицинская помощь. О состоянии остальных пассажиров автобуса и водителя не сообщается.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Комментарии
мужчина за рулем легковушки не справился с управлением из-за мокрого дорожного покрытия.
куда на заднеприводном чайнике лететь по мокрой дороге???
http://wiki.web.ru/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
Погибли 8, еще 8 пострадали.
Водители подумайте.
иномарка - тупое изобретение сми девяностых, устаревшее еще в конце этих самых девяностых, как ваучер, чековый фонд и компьютер Спектрум