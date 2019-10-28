Ведущие эксперты раскроют перед предпринимателями Алтая секреты успеха франчайзинга 

С 11 по 13 ноября 2019 года Фонд МСП совместно с компанией "Франчайзинг-Интеллект" проведет обучение для предпринимателей Алтайского края по авторской программе "Осознанный франчайзинг. Создай франшизу сам", утвержденной Министерством экономического развития РФ.
В программу обучения для участников включено все самое полезное:
– секреты успеха франчайзинга;
– инструменты и алгоритмы создания франшизы;
– анализ типичных ошибок франчайзера;
– принципы успеха франчайзинговой сети.
"Эта программа для тех, кто нацелен на достижение конкретного результата", – говорят организаторы семинара.
Участники смогут воспользоваться консультацией по вопросам создания своей франшизы во время образовательного мероприятия от ведущих экспертов по франчайзингу, специалистов по юридическим вопросам в сфере интеллектуальной собственности Марии Кизимы и Татьяны Лузениной.
Посетив данное мероприятие, участники узнают:
- основные подходы к созданию франшизы;
- риски франчайзера и пути их минимизирования;
- основные документы франшизы;
- критерии "франшизопригодности";
- ожидания франчайзи;
- секреты успеха франчайзинговой сети.
По результатам обучения выдается сертификат о прохождении образовательной программы.
Алтайский фонд МСП
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Телефон: 8 800 222 8322
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