Популярная телевикторина "нулевых" "Слабое звено" вернется на ТВ

Телевикторина "Слабое звено" вернется на российское ТВ. Показывать ее будет канал "МИР", сообщает lenta.ru.
Ведущей снова станет олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева. Она вела программу с 2001 по 2005 год.
Первый выпуск нового "Слабого звена" выйдет в эфир в феврале 2020 года. Производством передачи будет заниматься "Студия 2В", известная по программам "Своя игра" на НТВ и "Сто к одному" на "Россия 1".
Телеканал "МИР" выкупил права на адаптацию у компании BBC Studios, владельца оригинального формата The Weakest Link.
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