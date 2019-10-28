Минфин рассказал, сколько потеряет Фонд нацблагосостояния из-за освоения Арктики

Объем недополученных доходов Фонда национального благосостояния из-за перенаправления средств на софинансирование затрат добывающих компаний в Арктике оценивается примерно в 50-60 млрд рублей ежегодно, передает ТАСС.
"Это максимум 50-60 млрд рублей. При сегодняшней цене около 60 долларов за баррель это составит порядка 50-60 млрд рублей", – отметил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.
Он напомнил, что окончательное решение по утверждению новой системы льгот остается за первым вице-премьером, министром финансов Антоном Силуановым. По его словам, также пока нет решения относительно софинансирования из бюджета геологоразведки новых территорий.
Всего, по оценке замминистра энергетики Павла Сорокина, освоение новой нефтегазовой провинции на Таймыре потребует 10 трлн рублей. "Там ничего еще не существует. Это очень большие траты. Могут составить 10 трлн рублей, из них только чуть больше половины – это бурение, остальное – инфраструктура и обустройство месторождений", – сказал он.
Ранее в правительстве РФ согласовали основные подходы по поддержке проектов в Арктике, где добыча углеводородов становится рентабельной при цене нефти от 80 долларов за баррель.
Ранее глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что Россия может выстоять перед резким падением цен на нефть с помощью золотого резерва. Он подчеркнул, что не страшно даже падение цены на нефть до 30 или 20 долларов за баррель.
Комментарии
короче поназывали цифры от балды и довольные
У нас нефтегазовый сектор в частных руках. Почему из фонда национального благосостояния траты?