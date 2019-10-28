"Как раз к Хэллоуину". Возле Рубцовска осыпался берег и обнажил человеческие кости

Берег реки Алей / Фото: vk.com/incident_rubtsovsk
В районе урочища За урожай, расположенного примерно в 40 км от Рубцовска, обнаружили человеческие кости, рассказывают в паблике "Инцидент Рубцовск".
По словам автора фотографий, кладбище постепенно осыпается в реку Алей из-за подмывания берегов и их дальнейшего обрушения.
Местные жители отмечают, что это старое кладбище подмывает уже в течение 20 лет. "Как ни крути, но это жизнь. Половина Рубцовска стоит на старом кладбище", – пишут в комментариях.
Некоторые подчеркнули жуткость фотографий: "Как раз к Хэллоуину". Напомним, этот международный праздник отмечается каждый год 31 октября во многих странах.
Комментарии