В Барнауле продали первую Toyota RAV4 нового поколения

Обновленный городской кроссовер японского производства Toyota RAV4 добрался до российского рынка. Автомобили пятого поколения уже поступили в салоны официальных дилеров Toyota. 28 октября в Тойота Центре АЕМ в торжественной обстановке вручили ключи от кроссовера первому покупателю в Барнауле – директору Алтайского филиала Страхового Дома ВСК Александру Сенину.

Дизайн RAV4 нового поколения заметно отличается от предшественника. Автомобиль получился более брутальным. В список базового оборудования также вошли обновленная светодиодная оптика и задние фонари с LED подсветкой.

Все, что должно быть в современном автомобиле, воплощено в новом Toyota RAV4 – уникальная модульная архитектура TNGA, новые бензиновые двигатели, полный привод, система выбора режима движения по бездорожью Multi-Terrain Select, инновационные технологии, комфортный и функциональный интерьер. В салоне появилась мультимедийная система. Благодаря ей водитель может управлять всеми дополнительными функциями.

Александр Сенин до этого видел автомобиль только на картинке в интернете. Но решил его купить не задумываясь: у Александра уже был RAV4 предыдущей комплектации, который он приобрел в 2015 году. Проездив на кроссовере более сотни тысяч километров, они с супругой решили продать его и купить одну из самых ожидаемых новинок года.

Автомобиль Александру Сенину нравится своей надежностью и проходимостью. По его мнению, сейчас RAV4 стал выглядеть еще более брутальным и красивым. При этом на нем можно также ездить девушкам, а не только людям, которые занимаются бизнесом.

"У этой комплектации интересный салон, удобный новый дисплей, монитор. Мне хотелось новых опций, которых не было у предыдущего автомобиля. Чтобы он служил нашей семье много лет. Мы очень много путешествуем по стране. В год проезжаем около 40 тысяч километров. Для меня слоган Toyota – надежность. Еще ни разу меня автомобиль этой марки не подводил в дороге. Советую всегда покупать автомобили в автосалонах официальных дилеров. Менеджеры всегда подскажут и помогут", – рассказал Александр Сенин после того, как впервые посидел за рулем новенького кроссовера.

На машине Александр намерен не только совершать поездки по работе, но и путешествовать с семьей. Уже на днях мужчина совершит свою первую дальнюю поездку на новой машине до Новосибирска.