Два водителя пострадали в ночном ДТП в Барнауле

Пострадали водители автомобилей / Фото: vk.com/incident22
В Барнауле ночью 30 октября произошло столкновение двух легковых автомобилей, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в районе дома № 13 по улице Советской. Пострадавших увезли на машине скорой помощи. "Водители автомобилей – парень и девушка", – отмечают очевидцы.
Комментарии
такие идиоты и в чистом поле встретятся...
Ну вот и познакомились!
После 22 часов на дорогах города процентов 70 водил - малолетние неадекватны, гонщики и понторезы. Нормальный рабочий люд в это время в основном уже дома. Если приходится ездить по городу в это время, реально боязно
нормальный люд уроки учит)))))) да спать ложится потому что в 6 вставать