Очевидцы: человек выпал из окна барнаульской новостройки

Из окна дома на пересечении улиц Сергея Ускова и Балтийской с 11-го этажа выпал человек, рассказали очевидцы в сообществе Barnaul22.
Уточняется, что инцидент случился около 7 утра в среду, 30 октября.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Прибывшие сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии
Что-то зачастили летуны.
зачастили случаи в этом районе
Судьбу свою не обойти.
Ипотека?
Не понимаю, как в этих муравейниках люди живут. Не удивительно, что выбрасываются