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Финишная прямая: завершен прием заявок на конкурс "Главная кошка Барнаула"

, ИА "Амител"
Больше двух тысяч хвостатых и усатых стали участниками популярного интернет-конкурса

Онлайн-проект вызвал большой интерес у жителей города. За два месяца на сайте проекта кошкабарнаула.рф было опубликовано 2038 заявок. Более 45 000 голосов было отдано за пушистых участников. Редакция с интересом публиковала фотографии котов, кошек и котят. За эти два месяца организаторы узнали, чем тайская кошка отличается от бирманской, и теперь без труда отличают британца от шартеза.

Шесть финалистов уже определены, последний, 7-й финалист будет назван 1 ноября 2019 года. Тогда же и начнется итоговое голосование за номинантов проекта.

Финал конкурса состоится 8 ноября 2019 года в эфире Радио Дача Барнаул 107.4 FM, когда определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта – бренда "Вискас".

Также будут выбраны обладатели еще трех номинаций: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

30.10.2019 17:09
- гость -

С нетерпением ждем финал!

30.10.2019 17:41
- гость -

ну за 30 кг корма много желающих оказалось побороться

30.10.2019 18:13
- гость -

А по бабёшкам будет ?

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