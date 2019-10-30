Финишная прямая: завершен прием заявок на конкурс "Главная кошка Барнаула"

Онлайн-проект вызвал большой интерес у жителей города. За два месяца на сайте проекта кошкабарнаула.рф было опубликовано 2038 заявок. Более 45 000 голосов было отдано за пушистых участников. Редакция с интересом публиковала фотографии котов, кошек и котят. За эти два месяца организаторы узнали, чем тайская кошка отличается от бирманской, и теперь без труда отличают британца от шартеза.
Шесть финалистов уже определены, последний, 7-й финалист будет назван 1 ноября 2019 года. Тогда же и начнется итоговое голосование за номинантов проекта.
Финал конкурса состоится 8 ноября 2019 года в эфире Радио Дача Барнаул 107.4 FM, когда определится только один победитель, который и получит гордое звание "Главная кошка Барнаула" и годовой запас корма (30 кг) от партнера проекта – бренда "Вискас".
Также будут выбраны обладатели еще трех номинаций: "Победа в народном голосовании", "Самая смешная кошка" и "Самая грациозная кошка".
Комментарии
С нетерпением ждем финал!
ну за 30 кг корма много желающих оказалось побороться
А по бабёшкам будет ?