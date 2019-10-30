Барнаульцев вновь спросят, куда потратить 100 млн рублей

В администрации Барнаула в ходе заседания общественной комиссии утвердили перечень объектов, за благоустройство которых смогут проголосовать горожане, сообщают "Вести ФМ" в Барнауле.
Как отметил председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев, на голосование выставляется 44 объекта.
"Среди них есть небольшие территории, на благоустройство которых требуется два-три миллиона рублей. Есть объекты, ремонт которых обойдется в 15-20 миллионов. Но есть и очень затратные территории, которые из-за своей площади потребуют большого финансирования. Это, например, парк "Изумрудный", "Юбилейный", Мизюлинская роща. Количество объектов-победителей зависит от того, как проголосует население. Может быть, три-четыре территории будет выбрано", – пояснил Шеломенцев.
Голосование начнется в начале ноября, точную дату объявят позднее. Сейчас определяется процедура голосования – на какой площадке будет происходить, порядок регистрации и так далее. Барнаульцев уже заранее призывают принять участие.
Объемы субсидий по нацпроекту "Жилье и городская среда" на 2020 год пока неизвестны. Однако в мэрии надеются, что денег будет не меньше, чем в этом году. Напомним, было выделено 108 млн рублей, их потратили на благоустройство территорий, за которые проголосовало большинство барнаульцев. К примеру, в 22,5 млн рублей обошлись работы по реновации сквера на улице Панфиловцев, где появился первый пешеходный фонтан.
Также были благоустроены два участка аллеи по улице Георгия Исакова. Как выяснилось накануне, аллею облюбовали автолюбители, которые превратили ее в парковку. Власти Барнаула отреагировали на информацию оперативно, пообещав устраивать регулярные рейды и штрафовать владельцев машин.
Комментарии
На фото бессноватая толпа малолеток. Это фото вообще к чему?
На разделитель полос на дорогах.
100 млн нужно потратить на соединение ул.Власихинской с ул.Молодежной. т.к. 50 минут ехать расстояние 6 км, это перебор!
хотя, если 22 млн на фонтанчик ушло, то на соединение как минимум 2 млрд надо.