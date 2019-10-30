Пьяная парочка гуляла с детской коляской по Барнаулу. Ругались, обнимались и падали

Жительница Барнаула опубликовала в своем Instagram несколько видео, на которых запечатлены, судя по всему, молодые родители с ребенком в коляске. Они гуляли по городу, и вроде бы ничего удивительного в этом нет, только вот оба были пьяны.
"Ужасное зрелище сегодня наблюдали! Двое взрослых не держатся на ногах, возможно, нетрезвые. Везли коляску. Падали и вели себя странно. Коляску роняли! И никто из прохожих не подошел", — рассказывает автор видео.
По ее словам, она вызвала полицию. "Люди, вы почему такие равнодушные? В коляске мог быть ребенок, я не знаю. Теперь это выяснит полиция. Но пока мы ждали патруль, мимо шли люди и никакой реакции кроме осуждающих взглядов. Ни один мужчина не подошел, ни одна женщина ничего не спросила. Только мы с мамой", — посетовала жительница Барнаула.
Комментарии
Это лубовъ детка!!!!
Она сама трезвая? Почему камера так странно гуляет?