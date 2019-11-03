Житель Барнаула требует запретить оскорбляющие христиан ботинки

Барнаулец требует запретить оскорбляющую христиан обувь, сообщает Telegram-канал Mash. Ботинки провинились своей подошвой — на ней выбит крест. И хотя это изображение совсем не похоже на православный символ, бдительному мужчине все равно стало обидно.
"Подошел к администратору мегамаркета "Простор", выбил извинения и потребовал убрать безбожные галоши. Однако магазин мужчина не винит — нужно разбираться с изготовителем", — рассказывает паблик.
Впрочем, изготовитель ботинок находится в Китае и барнаульцы ему не указ.
Комментарии
Эта обувь для жмуриков
Веруны совсем ополоумели или просто этот хайпануть решил?
>>выбил извинения
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Ага-ага, верим... Скорее, его на х послали, когда он там начал им втирать чего-то за свои чуЙства оскорблённые.
Я как верующий человек, считаю, что за такие вещи (обувь) нужно наказывать.
И не только за это.
Например, сейчас мода на татуировки. Это уже за пределами добра и зла.
Или, скажем, когда женщины ходят в штанах - это уже деградация общества.
Непристало женщине выглядеть как мужчине. Юбка или платье должно быть ниже колен.
За, прости, Господи, половые отношения, до брака - ввел бы уголовную ответственность.
Это оскорбительно, вопиющее поведение.
Люди, побойтесь Бога.
Когда вы последний раз в церкви были? Хотя, к сожалению у нас в городе их так мало.
3.11.2019 17:50
- гость -
Вы бы хоть ставили пометку *sarcasm*, а то ведь многие не поймут...
А в чем оскорбление?Я как верующий не оскорблен,а совсем наоборот.Идешь себе каждый шаг освящаешь.
3.11.2019 17:59
- гость -
Думаете, это таки психиатры читают, чтобы вас понимать?