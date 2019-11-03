В Новоалтайске водитель грузовика снес столб и половину дома

В Новоалтайске в районе поворота на завод "Алтайвагон" произошло крупное ДТП, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул", в котором опубликовано видео с места происшествия.
По словам очевидцев, водитель грузовика снес столб и половину дома. "Говорят, пьяного пешехода объезжал, не справился с управлением", — рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
В Госавтоинспекции Алтайского края сообщили, что в 19:10 в районе дома № 13 по улице Тюленина водитель 1975 года рождения, находившийся за рулем автомобиля MAN, не справился с управлением и влетел в электроопору. В результате водитель машины от полученных травм скончался на месте. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшего.
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