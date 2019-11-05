Более 30 телефонов пытались передать в алтайские колонии в 2019 году

Более 30 мобильных телефонов пытались передать задержанным и заключенным в Алтайском крае в 2019 году, сообщили в пресс-службе регионального ФСИН.
"Как показывает практика, чаще всего запрещенные предметы в исправительные учреждения и следственные изоляторы пытаются передать в посылках и передачах", – рассказали в ведомстве.
Всего в 2019 году при попытке доставки было изъято 7559 рублей, 32 мобильных телефона, 59 SIM-карт и 15 зарядных устройств. Составлено 69 протоколов об административных правонарушениях.
Последний случай произошел в Бийске. Там сотрудники СИЗО-2 при проверке письма, поступившего на имя обвиняемого, обнаружили три SIM-карты. В отношении женщины, отправившей такую корреспонденцию, составлен протокол о правонарушении.
Комментарии
Получается вертухаи не виноваты
Ну и хорошо
Тем не менее телефонов туда достаточно доставляют. Как?
10:40, аисты приносят...
"Всего в 2019 году при попытке доставки было изъято 7559 рублей"
кто-то прям 9 рублей передавал? рубями?