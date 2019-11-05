Уборщица в российской больнице умыла пациентку половой тряпкой

В больнице города Миасс уборщица вытерла лицо пациентки грязной половой тряпкой, сообщает "Лента".
Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter. На ролике видно, что пол в палате испачкан испражнениями больной женщины. Сама она сидит на кровати без одежды. Уборщица заметила, что пол грязный и строго отчитала пенсионерку.
Через некоторое время она вернулась, взяла в руки половую тряпку и стала вытирать ею лицо пациентки, предварительно смочив в грязной воде. Пожилая женщина пыталась сопротивляться, но не могла.
Сейчас жители Миасса устанавливают личность уборщицы. Руководство больницы ситуацию не комментировало.
Комментарии
спасибо , что хотя бы уборщица стала мыть пациентку .
Ну беда прям на всю Россию. В больницах всё стерильно и каждый вечер обрабатывается хлоркой. Обсирающихся так и моют.
Уборщица она же санитарка? Если нет, то где была санитарка? Это ее обязанности.
Охренеть... какая-то уборщица смеет отчитывать пациента больницы! Она вообще не должна общаться с пациентами. Предстваляю, приходишь в банк открыть вклад, а тебя вдруг уборщица начинает отчитывать за то, что ты с улицы грязь принес.
Помню, меня санитарка пол мыть заставила. Беременную. Я была молода и спорить постеснялась. Начала мыть, но тут зашел мой лечащий врач и таких... пряников санитарке выдал!
5.11.2019 11:38
- гость -
Яжемать? Бананов с курочкой не давали?
5.11.2019 11:32
- гость -
Охренеть... какая-то уборщица смеет отчитывать пациента больницы! Она вообще не должна общаться с пациентами.
Думаю, она бы с радостью с ними не общалась, если бы они на пол не делали. Толку ей было мыть пол, если пациентка его тут же уделывает. Приинула на себя, жесть.
И на данный момент это всё что нужно знать о так называемой бесплатной медицине в РФ.
Абориген, из наших больниц СССР так и не вышел никуда)
Уборщица в больнице и есть санитарка
5.11.2019 11:46
- гость -
что сказать хотели? вы считаете, что это нормально, заставлять пациента мыть пол?
5.11.2019 11:55
- гость -
вы считаете, что пациентка из вредности пол "уделала"?
Вообще, санитарки в больнице это прям короли! Мне постельное менять отказались. "Не пложено, чаще чем раз в 10 дней!".
5.11.2019 12:06
- гость -
5.11.2019 11:55
- гость -
вы считаете, что пациентка из вредности
Я считаю, что возле таких вот пациентов родные должны сидеть и убирать. Я с отцом сидела.
Государственная услуга как она есть в этой державе.
В роддоме в послеродовой палате я первый раз когда встала из меня кровь на пол плеснула, так столько о себе от санитарки узнала, она тоже сказала, чтобы сама убирала и ушла. Я убрать не могла - вся зашита, еле ходила. Убрали только на следующий день после обхода по требованию врача., но потом до самой выписки у нас в палате ни разу полы не мыли - наказали, наверное. У санитарок работа грязная и тяжелая, но сострадание - это неотъемлемая черта медработника. Если брезгуешь больными, то надо искать другую работу и не издеваться над людьми. Больница это не медвытрезвитель, куда от собственной дурости люди попадают. В больницу увозят, когда вопрос жить или умирать, человек в этот момент беспомощный и зависит от окружающего медперсонала.
У санитарки сейчас наверное МРОТ, а года 2 назад было тысяч 7 в месяц. Убирать испражнения за 7 тысяч в месяц люди могут только от безысходности
5.11.2019 12:20
- гость -
И ночью сидели? и в реанимации? а если близких нет совсем? Такое тоже бывает
5.11.2019 12:50
гость
А пациент виноват, что у нее МРОТ?
Думаю, она бы с радостью с ними не общалась, если бы они на пол не делали. Толку ей было мыть пол, если пациентка его тут же уделывает. Приинула на себя, жесть.
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Это ее работа! В любом случае, грязный пол - не забота пациента. Жесть вам, видишь ли... Не хочешь работать уборщицей, устраивался на другую работу. А так да, уборщицы и туалеты моют, и заплеванные подъезды, и за больными в больницах.
Уборщица в больнице и есть санитарка
А вот и нет, разделили их по обязанностям.
У санитарки сейчас наверное МРОТ, а года 2 назад было тысяч 7 в месяц.
Санитарки получают рублей на 500 меньше среднего персонала.
5.11.2019 12:50
гость
У санитарки сейчас наверное МРОТ, а года 2 назад было тысяч 7 в месяц. Убирать испражнения за 7 тысяч в месяц люди могут только от безысходности
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Пусть идёт учителем поработает. Ответственности больше, а тот же самый МРОТ.
5.11.2019 12:49
гость
В роддоме в послеродовой палате я первый раз когда встала из меня кровь на пол плеснула, так столько о себе от санитарки узнала, она тоже сказала, чтобы сама убирала и ушла.
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И у меня во втором роддоме был плохой опыт общения с уборщицей. Тихий час, с трудом усыпишь ребенка, сама после бессонной ночи только заснешь. И эта грымза припрется в палату и начинает шумно делать уборку - грохотать ведром, мебель двигать и т д. Ну не идиотка?
5.11.2019 12:59
- гость -
Хаха.
5.11.2019 13:02
- гость -
Нас в одной из детских больниц города санитарка будила в 6 часов утра. просто заходила , включала свет со словами " встаем! Дети пусть спят, а вы вставайте!! Вам тут не санаторий!". И ей плевать, что мы всю ночь не спали, так как дети болеют, температурят, плачут, а кроватей для мамочек в принципе не предусмотрено. Обход не раньше 10 часов. ЗАЧЕМ МАМАМ ВСТАВАТЬ В 6 ЧАСОВ УТРА?
5.11.2019 12:59
- гость -
За 7 сейчас никто не работает. Дворники и те отказываются.
5.11.2019 13:09
- гость -
Ну надо же, разбудили в больнице на укол. Срочно заявите в феминисткую организацию!
Вот так потихоньку и превращают сетевых хомяков в умственно отсталых. Это как нужно маяться от безделья, чтобы обсуждать кто какой рукой ж вытирает...
5.11.2019 13:11
- гость -
вы вообще читали мой пост?
во-первых, санитарки уколы не ставят.
во-вторых, уколы и прочие процедуры начиналис у нас с 8 часов утра.
В-третьх , будила санитарка не пациентов (отделение десткой хирургии), а мам, лежащих с больными детьми.
Поясняю. Детское отделение. Дети до трех лет лежат с мамами. Мамам кровати не положены. Дети пол-ночи температурят , плачут, кашляют. Засыпают только в три-четыре часа ночи. Мы (мамы) засыпали под утро , свернувшись калачиком в ногах у детей. А в 6 утра заходила санитарка и со словами : " Хватит спать , вам здесь не санаторий. Дети пусть спят, а вы вставайте". Когда мы спросили у врача, зачем нас поднимают в такую рань, он был в шоке. Сказал, не слушать санитарку, она из вредности всё отеление поднимает
Мне ставили капельницу и залили кровью всю простынь. Я попросила чистое белье, мне не дали , сказали, что постельное меняют раз в 10 дней. Не раньше. Я просто застелила плотенцем эти пятна. На следующий день был большой обход с зав. отделнием. Он увидел, у меня кровь на простыни и отругал санитарку. Постельное мне сменили тут же , но санитарка потом ежедневно, заходя в нашу палату орала, что я ее подставила перед заведующим. Я видимо , должна была собственным телом прикрыть грязную простынь
Вы кому говорите пусть идет на другую работу? Она такой специалист, что это единственное место, где она может работать. Не нравится, ну выгоните ее. Выгоните их всех, какие проблемы. И сидите в испражнениях. Потому что придут такие же. Другие сюда не придут
Зайдет врач и крикнет на санитарку - "Ты уволена!". Она заплачет, отдаст ему тряпку и уйдет. А он сам уберет все испражнения