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Уборщица в российской больнице умыла пациентку половой тряпкой

, ИА "Амител"
Женщина не могла сопротивляться
Фото: Yandex

Фото: Yandex

В больнице города Миасс уборщица вытерла лицо пациентки грязной половой тряпкой, сообщает "Лента".

Видеозапись инцидента была опубликована в Twitter. На ролике видно, что пол в палате испачкан испражнениями больной женщины. Сама она сидит на кровати без одежды. Уборщица заметила, что пол грязный и строго отчитала пенсионерку. 

Через некоторое время она вернулась, взяла в руки половую тряпку и стала вытирать ею лицо пациентки, предварительно смочив в грязной воде. Пожилая женщина пыталась сопротивляться, но не могла. 

Сейчас жители Миасса устанавливают личность уборщицы. Руководство больницы ситуацию не комментировало. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

5.11.2019 11:18
- гость -

спасибо , что хотя бы уборщица стала мыть пациентку .

5.11.2019 11:24
- гость -

Ну беда прям на всю Россию. В больницах всё стерильно и каждый вечер обрабатывается хлоркой. Обсирающихся так и моют.

5.11.2019 11:24
- гость -

Уборщица она же санитарка? Если нет, то где была санитарка? Это ее обязанности.

5.11.2019 11:32
- гость -

Охренеть... какая-то уборщица смеет отчитывать пациента больницы! Она вообще не должна общаться с пациентами. Предстваляю, приходишь в банк открыть вклад, а тебя вдруг уборщица начинает отчитывать за то, что ты с улицы грязь принес.

5.11.2019 11:38
- гость -

Помню, меня санитарка пол мыть заставила. Беременную. Я была молода и спорить постеснялась. Начала мыть, но тут зашел мой лечащий врач и таких... пряников санитарке выдал!

5.11.2019 11:46
- гость -

5.11.2019 11:38
- гость -

Яжемать? Бананов с курочкой не давали?

5.11.2019 11:55
- гость -

5.11.2019 11:32
- гость -
Охренеть... какая-то уборщица смеет отчитывать пациента больницы! Она вообще не должна общаться с пациентами.

Думаю, она бы с радостью с ними не общалась, если бы они на пол не делали. Толку ей было мыть пол, если пациентка его тут же уделывает. Приинула на себя, жесть.

5.11.2019 11:57
АБОРИГЕН

И на данный момент это всё что нужно знать о так называемой бесплатной медицине в РФ.

5.11.2019 12:03
- гость -

Абориген, из наших больниц СССР так и не вышел никуда)

5.11.2019 12:04
- гость -

Уборщица в больнице и есть санитарка

5.11.2019 12:06
- гость -

5.11.2019 11:46
- гость -
что сказать хотели? вы считаете, что это нормально, заставлять пациента мыть пол?

5.11.2019 12:06
- гость -

5.11.2019 11:55
- гость -
вы считаете, что пациентка из вредности пол "уделала"?

5.11.2019 12:08
- гость -

Вообще, санитарки в больнице это прям короли! Мне постельное менять отказались. "Не пложено, чаще чем раз в 10 дней!".

5.11.2019 12:20
- гость -

5.11.2019 12:06
- гость -
5.11.2019 11:55
- гость -
вы считаете, что пациентка из вредности

Я считаю, что возле таких вот пациентов родные должны сидеть и убирать. Я с отцом сидела.

5.11.2019 12:35
Циничный котик

Государственная услуга как она есть в этой державе.

5.11.2019 12:49
гость

В роддоме в послеродовой палате я первый раз когда встала из меня кровь на пол плеснула, так столько о себе от санитарки узнала, она тоже сказала, чтобы сама убирала и ушла. Я убрать не могла - вся зашита, еле ходила. Убрали только на следующий день после обхода по требованию врача., но потом до самой выписки у нас в палате ни разу полы не мыли - наказали, наверное. У санитарок работа грязная и тяжелая, но сострадание - это неотъемлемая черта медработника. Если брезгуешь больными, то надо искать другую работу и не издеваться над людьми. Больница это не медвытрезвитель, куда от собственной дурости люди попадают. В больницу увозят, когда вопрос жить или умирать, человек в этот момент беспомощный и зависит от окружающего медперсонала.

5.11.2019 12:50
гость

У санитарки сейчас наверное МРОТ, а года 2 назад было тысяч 7 в месяц. Убирать испражнения за 7 тысяч в месяц люди могут только от безысходности

5.11.2019 12:52
- гость -

5.11.2019 12:20
- гость -
И ночью сидели? и в реанимации? а если близких нет совсем? Такое тоже бывает

5.11.2019 12:53
- гость -

5.11.2019 12:50
гость
А пациент виноват, что у нее МРОТ?

5.11.2019 12:57
- гость -

Думаю, она бы с радостью с ними не общалась, если бы они на пол не делали. Толку ей было мыть пол, если пациентка его тут же уделывает. Приинула на себя, жесть.
-------
Это ее работа! В любом случае, грязный пол - не забота пациента. Жесть вам, видишь ли... Не хочешь работать уборщицей, устраивался на другую работу. А так да, уборщицы и туалеты моют, и заплеванные подъезды, и за больными в больницах.

5.11.2019 12:57
- гость -

Уборщица в больнице и есть санитарка

А вот и нет, разделили их по обязанностям.

У санитарки сейчас наверное МРОТ, а года 2 назад было тысяч 7 в месяц.

Санитарки получают рублей на 500 меньше среднего персонала.

5.11.2019 12:59
- гость -

5.11.2019 12:50
гость
У санитарки сейчас наверное МРОТ, а года 2 назад было тысяч 7 в месяц. Убирать испражнения за 7 тысяч в месяц люди могут только от безысходности
------
Пусть идёт учителем поработает. Ответственности больше, а тот же самый МРОТ.

5.11.2019 13:02
- гость -

5.11.2019 12:49
гость
В роддоме в послеродовой палате я первый раз когда встала из меня кровь на пол плеснула, так столько о себе от санитарки узнала, она тоже сказала, чтобы сама убирала и ушла.
------
И у меня во втором роддоме был плохой опыт общения с уборщицей. Тихий час, с трудом усыпишь ребенка, сама после бессонной ночи только заснешь. И эта грымза припрется в палату и начинает шумно делать уборку - грохотать ведром, мебель двигать и т д. Ну не идиотка?

5.11.2019 13:03
- гость -

5.11.2019 12:59
- гость -
Хаха.

5.11.2019 13:09
- гость -

5.11.2019 13:02
- гость -
Нас в одной из детских больниц города санитарка будила в 6 часов утра. просто заходила , включала свет со словами " встаем! Дети пусть спят, а вы вставайте!! Вам тут не санаторий!". И ей плевать, что мы всю ночь не спали, так как дети болеют, температурят, плачут, а кроватей для мамочек в принципе не предусмотрено. Обход не раньше 10 часов. ЗАЧЕМ МАМАМ ВСТАВАТЬ В 6 ЧАСОВ УТРА?

5.11.2019 13:09
- гость -

5.11.2019 12:59
- гость -

За 7 сейчас никто не работает. Дворники и те отказываются.

5.11.2019 13:11
- гость -

5.11.2019 13:09
- гость -

Ну надо же, разбудили в больнице на укол. Срочно заявите в феминисткую организацию!

5.11.2019 13:30
- гость -

Вот так потихоньку и превращают сетевых хомяков в умственно отсталых. Это как нужно маяться от безделья, чтобы обсуждать кто какой рукой ж вытирает...

5.11.2019 13:34
- гость -

5.11.2019 13:11
- гость -
вы вообще читали мой пост?
во-первых, санитарки уколы не ставят.
во-вторых, уколы и прочие процедуры начиналис у нас с 8 часов утра.
В-третьх , будила санитарка не пациентов (отделение десткой хирургии), а мам, лежащих с больными детьми.
Поясняю. Детское отделение. Дети до трех лет лежат с мамами. Мамам кровати не положены. Дети пол-ночи температурят , плачут, кашляют. Засыпают только в три-четыре часа ночи. Мы (мамы) засыпали под утро , свернувшись калачиком в ногах у детей. А в 6 утра заходила санитарка и со словами : " Хватит спать , вам здесь не санаторий. Дети пусть спят, а вы вставайте". Когда мы спросили у врача, зачем нас поднимают в такую рань, он был в шоке. Сказал, не слушать санитарку, она из вредности всё отеление поднимает

5.11.2019 13:42
- гость -

Мне ставили капельницу и залили кровью всю простынь. Я попросила чистое белье, мне не дали , сказали, что постельное меняют раз в 10 дней. Не раньше. Я просто застелила плотенцем эти пятна. На следующий день был большой обход с зав. отделнием. Он увидел, у меня кровь на простыни и отругал санитарку. Постельное мне сменили тут же , но санитарка потом ежедневно, заходя в нашу палату орала, что я ее подставила перед заведующим. Я видимо , должна была собственным телом прикрыть грязную простынь

5.11.2019 14:17
гость

Вы кому говорите пусть идет на другую работу? Она такой специалист, что это единственное место, где она может работать. Не нравится, ну выгоните ее. Выгоните их всех, какие проблемы. И сидите в испражнениях. Потому что придут такие же. Другие сюда не придут

5.11.2019 14:19
гость

Зайдет врач и крикнет на санитарку - "Ты уволена!". Она заплачет, отдаст ему тряпку и уйдет. А он сам уберет все испражнения

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