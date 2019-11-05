Российский олимпийский чемпион ушел из жизни в 43 года

На 44-м году жизни умер олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Дмитрий Василенко. Об этом сообщил гимнаст Алексей Немов на своей странице в Instagram.
"Прощай, друг, спасибо за все. Димы больше нет с нами, пусть земля ему будет пухом. Спасибо всем, кто молился за его здоровье, теперь нам остается только молиться о его душе. Наши соболезнования родным и близким", – написал он.
В 2008 году у Василенко диагностировали боковой амиотрофический склероз (этой же болезнью страдал Стивен Хокинг), после чего спортсмена парализовало. Средняя продолжительность жизни с данным заболеванием составляет 3-5 лет. Только два человека смогли стабилизировать течение болезни и прожить дольше: Стивен Хокинг и гитарист Джейсон Беккер.
Дмитрий Василенко завоевал золотую медаль в командном соревновании на Олимпийских играх в 1996 году в Атланте.
Комментарии
Земля пухом!!!
а лекарство, которое хоть немного, но продляет жизнь до сих пор не сертифицируют, приходится всяческими разными способами из-за границы везти
и то только через знакомых, наша доблестная почта не пропускает
12-28
Не пишите чушь
Там такое качество жизни, что никто не захочет ее продлять. И причем тут почта вообще? Можно спокойно привезти родственникам из-за границы, нсли захотели бы. Лучше задайте вопрос производителю, посему он не регистрирует этот препарат в России?
5.11.2019 13:21
- гость -
к сожалению, не чушь, сам проходил через это
лекарство так и доставали, а почта возвращала, т.к. таблетки не были зарегены в россии
как сейчас происходит - не знаю, может и пропускают, но то, что до сих пор не прошло сертификацию - это точно
Дело в том, что лекарства регистрируются по инициативе производителя . Если он не счел нужным регистрировать, причем тут почта? Закон есть закон. Лично я привозила этот препарат одному нашему чиновнику .. так и привозили- из рук в руки . . Кто летит в Германию- захватите