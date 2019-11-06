Хоккейная команда "Динамо-Алтай" впервые в сезоне возглавила чемпионат

Хоккеисты "Динамо-Алтай" обыграли саратовский "Кристалл" в третьем матче в овертайме и вышли на первое место. Игра прошла на обновленной "Титов-Арене" 5 ноября.
По итогам трех периодов команды не забросили друг другу ни одной шайбы. В дополнительной пятиминутке барнаульцы все-таки вырвали победу: Брагин замкнул передачу партнера в пустой угол ворот – 1:0. Этой шайбы зрители ждали два с половиной часа, а потому праздновали ее долго и громко.
Команда впервые в сезоне возглавила турнирную таблицу. Перед обновленным коллективом стоит задача выиграть чемпионат и пробиться в ВХЛ-А. За счет частных инвестиций бюджет хоккейного клуба "Динамо-Алтай" в этом сезоне увеличен с 35 до 55 миллионов рублей. Этот сопоставимо с бюджетами команд, которые борются за самые высокие места в первенстве ВХЛ. В этом году ходить на хоккей станет вдвойне интересней. После реконструкции открылась "Титов-Арена". Внутри чаши установили мягкие кресла, передали фойе, туалеты. За счет реконструкции вместимость арены увеличили до 4600 человек.
Следующие матчи "Динамо-Алтай" проведет дома 30 ноября, а также 1 и 3 декабря. В столицу края приедет дебютант первенства – ХК "Оренбург".
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Какой Брагин? наркоманите? Шубович забил