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В России в 2020 году создадут Центр по изучению санкционной политики

, ИА "Амител"
Центр будет заниматься аналитикой и давать оценку применения санкций и контрсанкций
Санкции, в том числе и отношении России, – это надолго / Фото: 24smi.org

Санкции, в том числе и отношении России, – это надолго / Фото: 24smi.org

На базе Дипломатической академии МИД России в 2020 году будет создан Центр по изучению и анализу применения санкций в мировой политике, пишет "Парламентская газета".

"Это позволит создать в нашей стране серьезную базу, что позволит отслеживать все санкционные процессы, происходящие в мире. Вместе с созданием центра в следующем году у нас также появится хороший информационный ресурс, на который можно рассчитывать", – рассказал ректор академии, экс-посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Как пояснил дипломат, центр будет заниматься аналитикой и давать оценку применения санкций и контрсанкций.

По его мнению, санкции, в том числе и отношении России, – это надолго. "Они стали ключевым инструментом стран Запада в решении определенных вопросов. Причем эта тенденция – прогрессирующая. Например, Великобритания сегодня санкционирует 58 стран, все они в той или иной мере находятся под британскими санкциями".

Яковенко подчеркнул, что на Западе считают санкционный инструмент "самым действенным", даже несмотря на то, что он разрушает отношения между странами.

"Активное применение санкций Западом говорит о том, что им выбрана такая модель политики, которая работает на разрушение существующей глобальной архитектуры международных отношений. Особенно активно здесь действуют США, которые вышли из ключевых международных соглашений", – пояснил Яковенко, говоря о ДРСМД.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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