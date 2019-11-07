До барнаульского аэропорта вместо обычных автобусов предлагают пустить экспрессы

Инициативная группа барнаульцев предлагает администрации города изменить движение нескольких популярных маршрутов автобусов. Оптимизировать следует маршруты № 10, 25, 37, 60, 114 и 110. В том числе направить до аэропорта им. Г. С. Титова автобусы-экспрессы.
Инициатива принадлежит сообществам "Барнаульский ЭТ" и "Барнаульский автобус". Чтобы продвинуть инициативу, они ищут волонтеров для сбора подписей.
Как предлагают поменять маршруты
№ 10: Спартак-2 – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – А. Петрова – Малахова – 50 лет СССР – Энтузиастов – Жасминная – Просторная – ост. "Ул. Юрина".
№ 25: Спартак-2 – пр. Ленина – ул. Никитина – пр. Комсомольский – ул. Профинтерна – пл. Октября – пр. Ленина – пр. Космонавтов – Научный городок.
№ 37: мкрн Октябрьский – ул. Рождественская – Ковыльная – Ветеринарная – Новосибирская – Попова – Павловский тракт – пр. Строителей – пр. Калинина – ул. Кулагина – ост. "СОШ №56".
№ 60: Спартак-2 – пл. Спартака – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина – ул. Северо-Западная – А. Петрова – Попова – Юрина – Солнечная Поляна – Энтузиастов – Попова – Балтийская – ост. "Торговый центр".
Для маршрутов № 144 и 110 исключить заезд к аэропорту им. Г.С. Титова. Подвоз пассажиров к аэропорту осуществлять автобусами-экспрессами.
Комментарии
Жителям Научного городка маршрута N25 на фиг не нужен Комсомольский проспект! Оставьте всё как есть, пожалуйста!
Вот мне непонятно, почему из аэропорта надо ехать в обратную сторону от города и колесить полчаса по пустому Авиатору.
А мне не понятно эти экспрессы для тех кто вылетает-прилетает? и реально людям проще трястись в автобусе после долгих перелетов? мы всегда пользуемся такси.
Иногда хорошо бы на экспрессе налегке домчать за 23? рубля. Например, встретить. Или провожающим отъехать. А то 500 руб. оттуда - шиковать.