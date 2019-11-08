Пятница, 8 Ноябрь, 14:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,73
€ 70,55
Обь
160см -13

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнГород. Слушай!
Новости

В барнаульской многоэтажке на женщину упало выбитое ветром окно

, ИА "Амител"
Жительница Барнаула возвращалась домой из детского сада, куда отвела ребенка
В Барнауле ветром выбило окно в многоэтажке / Фото: vk.com/incident22

В Барнауле ветром выбило окно в многоэтажке / Фото: vk.com/incident22

Утром 8 ноября в Барнауле ветром выбило окно в подъезде жилой многоэтажки. Стекло упало на пол и задело проходящую мимо женщину, сообщают в группе "Инцидент Барнаул".

Происшествие произошло в 7:25 в доме на улице Попова, 40. Женщина увела в детский сад ребенка и возвращалась обратно, когда на лестничной клетке на нее упало окно. По словам пострадавшей, до квартиры ей оставалось несколько шагов.

"Успела немного отскочить, но все равно прилетело по ноге. Нахожусь в шоке. В нашем доме много маленьких детей, у меня у самой их двое. Страшно от того, как содержится наш подъезд, а ведь за ремонт и обслуживание мы платим", – отметила пострадавшая.

 

Напомним, алтайские синоптики передавали на 8 ноября сильный ветер: 15-20 м/с, местами порывы до 27 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

Комментарии

8.11.2019 12:24
АБОРИГЕН

Современное, безопасное и доступное жильё в массы!

8.11.2019 13:57
- гость -

"Напомним ... синоптики передавали ... ветер ... ".
редакция, неправильно напоминаете. не о том.

Вот так правильно:
Напомним, с 2017 года в квитанциях появилась строка "капитальный ремонт"

8.11.2019 14:00
- гость -

окна не в ходят в статью расходов капремонта

8.11.2019 14:04
- гость -

"а ведь за ремонт и обслуживание мы платим", да платим, только уходит по 43.000.000р на другие счета...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
13:58
Happy end. Стало известно, куда уедет енот София из барнаульского зоомагазина 0
13:43
Росстат впервые назвал число россиян, ведущих здоровый образ жизни 1
13:24
В Барнауле мужчина жестоко убил топором соседа по коммуналке 0
13:07
Фильм "Перевал Дятлова" с участием Егора Бероева снимают в Горном Алтае 1
12:54
Мужчина погиб в алтайском стрелковом клубе "Магнум" 2
12:41
Барнаульцев приглашают на заключительную в 2019 году социальную ярмарку 1
12:23
На алтайской трассе насмерть сбили мужчину 3
12:01
Какие дороги отремонтируют в Барнауле в 2020 году. Карта 9
11:54
В барнаульской многоэтажке на женщину упало выбитое ветром окно 3
11:45
Образовательная программа АлтГТУ вошла в число лучших по подготовке кадров для ОПК 0
11:39
В Барнауле за 70 млн рублей продают коттедж с солевой комнатой и кинотеатром 4
11:18
Дедовщина или компьютерные игры? Почему Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в Забайкалье 42
11:17
Власти Барнаула разбираются в скандале об избиении мужчины на глазах чиновницы 11
11:08
Президент Франции назвал три сценария развития России 3
10:51
Странное свечение заметили в Горном Алтае. Возможно, снимают фильм "Перевал Дятлова" 4
10:45
Почему осенью проверять уровень витамина D особенно важно 0
10:26
ООО "Энергия маркет" раскрывает информацию за октябрь 2019 года 0
10:11
Пожароопасный сезон в Алтайском крае завершится 11 ноября 0
10:03
На Алтае создадут электронный сервис для пчеловодов, который поможет защитить пасеки 9
09:58
Барнаул попал в список городов с самым грязным воздухом 6
09:46
Многодетная мать пикетировала гордуму Барнаула из-за дорог в частном секторе 25
09:21
Путин призвал президента Казахстана к развитию "Золотого кольца Алтая" 4
09:11
"Росатом" создаст квантовый компьютер за 24 млрд рублей 10
09:01
Новый год на носу: самое время готовить забавные и полезные подарки 0
08:52
"Это яма": Песков прокомментировал данные о сокращении населения России 18
08:48
В Бийске неизвестные попытались закинуть бутылку с горючей жидкостью в жилой дом 0
08:31
Концентрация диск-жокеев: барнаульские диджеи соберутся, чтобы показать свое мастерство 1
08:12
Власти Рубцовска решили избавиться от металлических гаражей, но это не просто 8
08:04
Как сохранить зубы и перестать бояться их лечить: 10 стыдных вопросов стоматологу 0
07:55
Словарь Collins назвал словом года "климатическую забастовку" 0
07:49
Они играли в КВН: самые известные команды в истории алтайского юмора 4
07:31
В центре Барнаула появится новый бассейн для всей семьи 11
07:22
Названы продукты, которые нельзя разогревать, но это делается ежедневно 7
07:11
Спорный проект гаража-общежития возмутил градсовет Барнаула 7
07:01
Вечный Ленин и картонный Грудинин. КПРФ помитинговала в честь 102-летия революции 12
06:48
Баня с барбекю, библиотека и спортзал. Огромный коттедж продают в Барнауле за 30 млн 5
06:32
Зарубежные звезды, которым удалось побывать в СССР 3
06:22
Штормовой ветер обрушится на Алтайский край перед похолоданием до -10 градусов 0
06:14
Дмитриев день: за что страдал святой Димитрий Солунский и что нельзя в этот день делать 0
06:01
"Сказочный" долгострой. Как выглядит театр кукол в Барнауле, который все еще строят 7
23:41
Средняя зарплата врачей в России составила 79 тысяч рублей 18
23:13
Ученые рассказали, чем опасна бессонница 0
22:41
Названы регионы России с самыми высокими зарплатами учителей 2
22:12
Детям в Китае запретили играть в онлайн-игры ночью 3
21:55
Начальника пожарной части в Хакасии обвинили в поджогах 1
21:21
Чемпион по пощечинам потребовал от блогера миллион за отказ от боя 1
19:42
Депутат рассказал, сколько денег получит Алтайский край на развитие спорта 3
19:17
Рамзан Кадыров призвал "убивая, сажая и пугая" наказывать за оскорбления в Сети 12
18:51
Россия и Казахстан определили государственную границу 1
18:18
Сильный штормовой ветер и мокрый снег накроют Алтайский край 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.