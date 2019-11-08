В барнаульской многоэтажке на женщину упало выбитое ветром окно

Утром 8 ноября в Барнауле ветром выбило окно в подъезде жилой многоэтажки. Стекло упало на пол и задело проходящую мимо женщину, сообщают в группе "Инцидент Барнаул".
Происшествие произошло в 7:25 в доме на улице Попова, 40. Женщина увела в детский сад ребенка и возвращалась обратно, когда на лестничной клетке на нее упало окно. По словам пострадавшей, до квартиры ей оставалось несколько шагов.
"Успела немного отскочить, но все равно прилетело по ноге. Нахожусь в шоке. В нашем доме много маленьких детей, у меня у самой их двое. Страшно от того, как содержится наш подъезд, а ведь за ремонт и обслуживание мы платим", – отметила пострадавшая.
Напомним, алтайские синоптики передавали на 8 ноября сильный ветер: 15-20 м/с, местами порывы до 27 м/с.
Комментарии
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"Напомним ... синоптики передавали ... ветер ... ".
редакция, неправильно напоминаете. не о том.
Вот так правильно:
Напомним, с 2017 года в квитанциях появилась строка "капитальный ремонт"
окна не в ходят в статью расходов капремонта
"а ведь за ремонт и обслуживание мы платим", да платим, только уходит по 43.000.000р на другие счета...