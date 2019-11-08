Штормовой ветер будет в Алтайском крае перед похолоданием до -10 градусов

В Алтайском крае в пятницу днем, 8 ноября, ожидается +4...+9 градусов, небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, местами порывы до 27 метров, сообщает ЦГМС по краю.

В Барнауле будет +4...+6 градусов, небольшой дождь, ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

9 ноября в крае обещают -2...+3 градуса, с похолоданием в течение дня до -10. При этом на большей части территории ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снег, местами метель, установление снежного покрова. Отрицательные температуры будут уже 10 ноября.