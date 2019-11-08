В Барнауле откроют бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко

Бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко откроют в Барнауле в воскресенье, 10 ноября. Торжественная церемония памяти легендарного спортсмена состоится на гребном канале в краевой школе гребли на байдарках и каноэ.

Гостями мероприятия станут олимпийские чемпионы Максим Опалев и Валерий Диденко. Церемония начнется в полдень.

В 14 часов мероприятие продолжится в киноконцертном развлекательном комплексе "Мир". Там состоится вечер памяти легендарного алтайского гребца. В частности, ветеранам и воспитанникам краевой СШОР по гребле покажут фильм, посвященный спортсмену.

Ранее сообщалось, что на гребном канале в Барнауле завершили первый этап строительства обводного канала. В 2020 году планируют провести озеленение и благоустройство территории: устройство опор освещения, ограждения, тротуаров, парковки и не только.

В мае 2021 года Барнаул примет этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, уже начата подготовка. Также барнаульский гребной канал рассматривается как площадка для подготовки российской сборной к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Костенко Константин Петрович родился 10 ноября 1939 года в Магадане. В 1965 году поступил в Волгоградский политехнический институт, в 1968 году перевелся в Алтайский политехнический институт и переехал на постоянное жительство в Барнаул. В греблю его привел случай. Он всерьез увлекся велосипедными гонками, но во время многодневки Днепропетровск – Симферополь сильно застудил ноги. С велосипедом пришлось расстаться. Врачи рекомендовали найти спорт, где больше всего работают руки. Дорогу в мировую греблю он начал пробивать на Алтае. Дважды выигрывал чемпионат мира (в 1970 и 1971 годах), пять раз становился чемпионом СССР. После окончания карьеры в 1980-х годах основал гребной канал в Барнауле.