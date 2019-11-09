Житель алтайского села сжег свой автомобиль, чтобы его не забрал эвакуатор

Вечером 8 ноября в селе Гришковка молодо человек сжег свой автомобиль, рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Парень катался по ночному селу и въехал в придорожный столб. К месту ДТП приехали сотрудники полиции, а чтобы забрать автомобиль с места происшествия, был вызван эвакуатор.

Как только молодой человек увидел спецтехнику, он достал из салона своего авто канистру с бензином, облил им машину, в грубой форме объяснил полицейским, что не собирается отдавать им свою "ласточку" и поджег ее.

Что побудило сельского жителя на этот поступок, неизвестно. Подробности инцидента установят правоохранители.